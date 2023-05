Prikken met nieuw vaccin tegen dengue begonnen in Nederland

KRALENDIJK – Op verschillende plekken in Nederland kun je je vanaf nu laten vaccineren tegen dengue. Dat is goed nieuws voor reizigers die al eens eerder besmet raakten met het virus. Tot nu toe was er geen goed middel tegen dengue, ook wel knokkelkoorts genoemd.

Een dengue-infectie loop je op door een prik van een mug in een (sub)tropisch gebied zoals Thailand, Indonesië en het Caraïbisch gebied. Tot voor kort was er – behalve met beschermende kleding en antimuggenspray – geen manier om je te beschermen tegen dengue.

Dat veranderde met de komst van een vaccin dat eind vorig jaar werd goedgekeurd voor gebruik in Europa.

De eerste prikken met het vaccin van het farmaceutisch bedrijf Takeda worden inmiddels gezet. Het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) laat aan RTL Nieuws weten dat het signalen krijgt dat er veel vraag is naar de vaccinatie.

Ernstiger ziekteverloop

De artsen adviseren het denguevaccin momenteel vooral aan mensen die al eerder een infectie hebben doorgemaakt. Bij een tweede of derde infectie is het risico op een ernstiger ziekteverloop namelijk groter.

Wie geprikt wordt door een mug die besmet is met dengue, kan er flink ziek van worden. En zonder behandeling kunnen mensen zelfs overlijden.

Ook voor mensen zonder doorgemaakte infectie kan een vaccinatie daarom overwogen worden.

Voor volledige bescherming zijn twee prikken nodig waar drie maanden tussen moet zitten. De kosten bedragen zo’n 250 euro. Niet iedereen kan gevaccineerd worden. Zo is de prik niet beschikbaar voor jonge kinderen en wordt het ook voor zwangere vrouwen afgeraden.