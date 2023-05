Eerste Venezolaanse barkjes vertrekken 8 mei naar Curaçao en Aruba, voor Bonaire is nog geen datum bekend

CORO – De eerste barkjes uit Venezuela met groenten en fruit vertrekken 8 mei uit Vela di Coro. Dat meldt de belangorganisatie van Venezolaanse verkopers in Coro. Voor Bonaire is de datum nog niet bekend. Volgens havenmeester Gunter Flanegin komt dit omdat er nog geen agent op Bonaire is geregeld. Wanneer dat rond is verwacht hij de eerste aanvragen.

Er zullen vanaf 8 mei ook barkjes vertrekken vanaf het schiereiland van Paraguana richting Aruba. De grens van dat eiland ging gisteren officieel open, van Curaçao twee weken eerder al.

Volgens de verkopers in Vela, zijn de ligplaatsvergunning voor Curaçao pas gisteren verstuurd en kunnen ze zondag of volgende week maandag pas vertrekken. De overtocht duurt ongeveer tien uur.

Vorige week landde er al wel een Albatros-vliegtuig op Curaçao, de eerste vlucht van Venezuela sinds de grens vorige maand met het eiland werd geopend. Aruba houdt de luchtgrenzen nog minimaal drie maanden gesloten.