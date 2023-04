Autoriteiten voeren gezamenlijke controles in aanloop naar Dia di Rincon

KRALENDIJK- Op vrijdag vond een eerste controle plaats van de eet-, bar- en podiumstands voor ‘Dia di Rincon’ aanstaande 30 april.

De controle is onder leiding van de afdeling Toezicht en Handhaving van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en in samenwerking met het Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN) en het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) verricht.

Tijdens deze controle werd door de diverse instanties getoetst of de regels van de vergunning voor het evenement op de correcte wijze worden nageleefd. Het doel van deze controle is de veiligheid en gezondheid van iedereen tijdens het evenement te waarborgen.

Tijdens de controle werden enkele onregelmatigheden vastgesteld en deze zijn meegedeeld aan de organisatiecommissie die verantwoordelijk is voor het evenement en die samen met de standhouders ervoor moet zorgen dat alles in orde is vóór zondag 30 april, waar opnieuw een controle zal plaatsvinden.

Omleidingen

Bovendien zijn er voor de bestuurders borden met omleidingen geplaatst bij de ingang van Rincon en verschillende locaties voor wanneer straten met barricades zijn afgesloten. Bestuurders worden opgeroepen niet achter deze barricades te parkeren of deze te verwijderen, dit om ervoor te zorgen dat de straten toegankelijk blijven voor noodhulpdiensten.