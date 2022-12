Hoeveelheid onderschepte drugs door marine in Caribisch gebied blijft oplopen

KRALENDIJK – De Koninklijke Marine heeft dit jaar een recordhoeveelheid onderschepte drugs in het Caribisch gebied op haar naam gezet. Dat gebeurde samen met internationale partners. Zr.Ms. Holland stuitte de afgelopen weken op 4 transporten, goed voor bijna 3.000 kilo cocaïne. Het totaal komt daarmee in 2022 op bijna 35.000 kilo aan onderschepte contrabande.

Bij de afgelopen vangsten werd steeds een go-fast ontdekt door het maritieme patrouillevliegtuig van de Kustwacht Caribisch gebied. Hierop werden een helikopter van de Amerikaanse kustwacht en de snelle Frisc-motorboten ingezet. Deze wisten de drugstransporten te stoppen.

De verdachten zijn ter plekke aangehouden. Ze zijn overgedragen aan de Amerikaanse autoriteiten voor vervolging in de Verenigde Staten. De onderschepte drugspartijen zijn inmiddels vernietigd.

Stationsschip

Zr.Ms. Holland is sinds medio oktober 2022 het stationsschip in het Caribisch gebied. Het patrouilleschip werkt tijdens counterdrugsoperaties nauw samen met de Amerikaanse kustwacht en de Kustwacht Caribisch gebied.

Zr.Ms. Holland heeft in zo’n 2 maanden al bijna 10.000 kilo drugs weten te onderscheppen. Zr.Ms. Friesland zorgde ervoor dat bijna 4.000 kilo niet op de markt kwam en Zr.Ms. Groningen was goed voor vangsten van meer dan 21.000 kilo in totaal.