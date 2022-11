Zaterdag evenement : Het zit in onze natuur

KRALENDIJK – Dit is de nieuwe slogan van Bonaire ‘Het zit in onze natuur’. Vogels als de caracara en de gele amazone papegaai, bomen zoals de levensboom, maar ook het koraal en de schelpen maken de natuur van Bonaire uniek. Echter heeft de natuur wel zijn uitdagingen. Er zijn zowel periodes met veel droogte als met veel regen. Daarnaast door het kappen van de bomen wordt de vruchtbare grond de zee ingespoeld.

Zaterdag 26 november is er de volgende editie van het cultuurevenement van “Nos Zjilea” bij Cultuurpark Mangazina di Rei met als thema: “Het zit in onze natuur”. Volgens Peter Verweij van Wageningen University en Julianka Clarenda van Stichting ECHO kan een natuurinclusieve aanpak Bonaire helpen om een duurzaam eiland te worden.

Het draait om het creëren van positieve resultaten voor zowel de natuur als de mensen. Op basis van een onderzoek van de Universiteit van Wageningen zal Peter Verweij een presentatie geven over de resultaten van een visie hoe Bonaire er in 2050 eruit zou moeten zien.

Natuurinclusief is een manier van leven en werken dat voordelen heeft voor onze natuur en de mens heeft er ook baat bij. Dit is de basis die lijdt naar een meer gezonde en duurzamere economie. Als onderdeel van het programa zal Jullianka Clarenda een presentatie geven over de voordelen die natuurinclusief heeft voor de mens.

De cultuurmarkt met zijn lokale verse producten zoals lokaal geproduceerde natuurlijke vruchtensappen, lokale kruidenthee, lokale lekkernijen, lokale kunst zal niet ontbreken. ‘Nos Zjilea’ is ideaal als je zin hebt om iets gezelligs te doen met familie en vrienden.

De keuken gaat open om 10 uur ’s morgens met een grote verscheidenheid van soepen en de mogelijkheid om gedurende de middag verschillende lokale creoolse gerechten te proeven, waaronder ook visgerechten. Mis het niet. Dit alles in een gezellige sfeer met een “live” optreden van “Dairon Entertainment” en de lokale band “Watapana”. Ook is er een presentatie van de kandidaten die zullen deelnemen aan Miss Bonaire.

Beleef ‘Nos Zjilea’, hét maandelijkse culturele evenement van Bonaire, deze maand op zaterdag 26 november van 10.00 tot 15.00 uur bij Cultuurpark Mangazina di Rei. Voor meer informatie kunt u terecht op de Facebook fanpagina van Mangazina di Rei, www.facebook.com/mangazinadirei.