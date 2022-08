KRALENDIJK- HR-deskundige Marylou Felida gaat zich bezig houden met de actieve politiek binnen de MPB partijd van politiek leider Elvis Tjin Asjoe.

Volgens een persbericht van de partij, volgt Felida op dit moment een opleidings- en vormingstraject om straks op de kieslijst te staan voor de partij bij de verkiezingen op 15 maart van het komende jaar.

Felida werd geboren uit een Bonaireaanse vader en een op Curaçao geboren moeder. Felida werkt al enige tijd als personeelsconsulent bij de Fundashon Mariadal. Daarvoor deed de kersverse politica al 16 jaar ervaring op in het personeelswerk bij het St. Elizabeth ziekenhuis op Curaçao.

Steentje bijdragen

Naast haar werk houdt Felida zich bezig met diverse klussen als vrijwilliger. Dat is dan ook gelijk de grootste drijfveer van Felida, om zich in de politieke arena te begeven. “Ik wil graag mijn steentje bijdragen aan de maatschappij en op een grotere schaal dan dat ik dat nu kan doen”. Felida heeft er, op basis van het partijprogramma, vertrouwen in dat de MPB de juist partij voor haar is.