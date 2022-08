KRALENDIJK- Hoewel de oproep die MBP-leider Elvis Tjin Asjoe vorige week deed dat de dierenbescherming kon rekenen op de nodige bijval, is er ook veel kritiek. Veel burgers op het eiland vinden dat de ontwikkelingen veel te traag gaan.

Daarbij wijzen zij op het feit dat onder vier jaar MPB/UPB bestuur in de praktijk per saldo maar bitter weinig gebeurde. Als extra zout in de wond, werd op buureiland Curaçao -dat vaak niet bepaald voorop loopt- vorige week al wel de nodige wetgeving aangenomen.

Veel mensen vrezen dat de aandacht voor de dierenbescherming vooral lippendienst is, in aanloop naar de verkiezingen. Voor Marina Melis van het Donkey Sanctuary Bonaire reden om een petitie op te zetten die oproept tot versnelde invoering van een wet op de dierenbescherming.

“Ezels worden vaak aangereden en zonder hulp achtergelaten; honden waaronder puppy’s op straat gezet zonder hulp. Kortom: Honderden dieren krijgen het leed voor hun kiezen en de asielen zitten bomvol. Er is geen subsidie of enige vooruitgang sedert meer dan 25 jaar. Dit moet afgelopen zijn, schrijft Melis als inleidende tekst op de online petitie.

Mooie woorden

Ook Norbert Tadema van Dog Partners Bonaire toont zich erg kritisch. “Mooie woorden die we in de aanloop naar nieuwe verkiezingen elke keer weer horen. Bijtincidenten en dierenmishandeling moeten gestopt worden”, zegt Tadema op zijn Facebook pagina. De hondenexpert wijst op het feit dat alle betrokken organisaties al sinds het jaar 2017 om tafel zitten met vertegenwoordigers van het Openbaar Lichaam Bonaire.

Tadema toont zich ook kritisch naar het huidige bestuur. “De heer Thielman (MPB), gedeputeerde uit de partij van de heer Elvis Tjin Asjoe en belast met deze problematiek, heeft geen enkele affiniteit met het onderwerp. Dit moge blijken uit het feit dat de campagne (dus niet een enkele poster) eind maart zou worden opgestart maar eind maart is veranderd in een werkgroep nu weer 5 maanden verder nog steeds geen actie”.

Petitie

De online petitie van Marina Melis, die op woensdag online is gezet, is ondertussen al door ruim 300 mensen getekend. Melis wijst er op dat mensen ook gewoon een mailtje kunnen sturen aan het lokale bestuur via [email protected] of [email protected].