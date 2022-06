KRALENDIJK – Het weersysteem met de naam PTC2 bevindt zich nu 210 km ten zuidoosten van Bonaire en Curaçao volgens het laatste bulletin van het Nationaal Hurricane Center van 11 uur. De tropische storm is nu onderweg naar Bonaire.

Volgens Olav Gijezen van Caribbean Weather channel krijgt Bonaire rond 13.00 uur als eerste te maken met slecht weer. Een paar uur later zal het ook Curaçao en daarna Aruba bereiken.

Op dit moment worden er windstoten van rond de 40 tot 45 km per uur verwacht met kans op windstoten tot 70 km per uur.

Ten oosten van Bonaire is het inmiddels droog. PTC2 is nog steeds geen tropische cycloon en de verwachting is dat het systeem ten zuiden van Bonaire zal trekken vanmiddag.

De wind zal uit het noordoosten komen tot het oog van de storm via het zuiden voorbij Bonaire is, dit zal in de avond zijn.

De komende dagen zal deze storm zich verder ontwikkelen in het westen van het Caribisch gebied. Morgen en overmorgen zullen er nog wel wat buien vallen, maar het zal snel opknappen. Er zal nog enkele dagen een krachtige passaatwind blijven die uit het oosten zal komen.