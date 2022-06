KRALENDIJK- Dejean Francees keerde maandagavond terug op Bonaire na een verrassend NK hardlopen in Nederland. Ouders en vrienden kwamen hem verwelkomen en feliciteren met zijn prestaties. Gedeputeerde Kroon, als gedeputeerde van sport, was ook aanwezig om de 17-jarige sporter te feliciteren.

De vader van Dejean, Gianni Francees stond de pers te woord; “Dejean heeft voor het eerst meegedaan op het Asics Nederlandse Kampioenschap (NK) U18/U20 op de 100 en 200 meter hardlopen. Op de 100 meter heeft hij in de finale de 8ste plek behaald en op de 200 meter zelfs een 6de plek. Dit is een eerste stap naar een Olympische plaatsing. Het toernooi was erg goed georganiseerd en verliep erg professioneel. Een hele mooie ervaring.”

Tevreden

In juli gaat Dejean meedoen aan een toernooi op Curaçao. Zelf reageert bij ook naar de aanwezige pers; “Ik heb een hoop geleerd van dit toernooi en ga nu werken om mijn eigen tijden te verbeteren. Ik heb met andere jongeren op hoog niveau kunnen trainen en ik blijf aan mezelf werken.”