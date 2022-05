THE BOTTOM- Saba heeft een nieuw hotel, sinds het Arawak hotel gisteren de deuren opende in Windwardside.

Het nieuwe 27-kamers tellende hotel is ook gelijk het grootste van het eiland. Behalve de kamers, die het zelf omschrijft als ‘suites’ is er ook een restaurant in het nieuwe complex

De opening van een nieuw hotel op het eiland is geen overbodige luxe. Regelmatig waren de kamers op het eiland uitverkocht, met name op momenten waarop het eiland meer toeristen ontvangt, zoals tijdens het Zomer Carnaval of voor de Saba Day viering.

Samenwerking

De eigenaren van het hotel zeggen erkentelijk te zijn voor de prettige samenwerking tijdens de constructiefase met onder meer de lokale overheid en andere partners. Ook laat het nieuwe hotel weten al de nodige boekingen te hebben ontvangen.