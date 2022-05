KRALENDIJK- Weinig mensen op Bonaire doen een beroep op de gelden die beschikbaar zijn binnen het Prins Bernard Cultuurfonds.

De gelden zijn er wel, en ook beschikbaar voor projecten op het eiland, maar veel mensen lijken het bestaan ervan onvoldoende te weten, of kennen de weg niet om een aanvraag in te dienen. De beschikbare subsidie weet op deze wijze niet haar weg naar het eiland te vinden.

Om meer ruchtbaarheid te geven aan de aanwezigheid van de subsidie en mensen meer te vertellen over de mogelijkheden en de route om daarvoor in aanmerking te komen, gaven Lara Chirino en Melanie Sloot informatie over het loket waar men terecht kan voor het doen van een aanvraag.

Organisaties

Behalve individuele burgers, kunnen ook organisaties een beroep doen op subsidie door het Prins Bernard Cultuurfonds. Het is de hoop dat door betere bekendheid met de aanwezigheid van de gelden, maar ook de manier waarop subsidie kan worden aangevraagd, zal leiden tot een betere benutting van aanwezige fondsen voor het eiland.