Eilandsraad Bonaire neemt verordening wegwerpplastic aan

KRALENDIJK- Met 6 stemmen vóór en 3 tegen is eerder deze week de nieuwe eilandsverordening aangenomen die een verbod introduceert voor wegwerpplastic.

Vóór stemden de fracties van bestuurspartijen MPB en UPB als ook de onafhankelijke fractie van Daisy Coffie. De DP stemde echter tegen de nieuwe verordening. Hoewel ook de DP wel voor een verbod is, vond zij de ontwerpverordening nog niet stemrijp.

Met name is de DP van mening dat de lijst aan artikelen, waarvan de import en verkoop aan banden wordt gelegd, nog te beperkt is.

Tevreden

Bestuurspartij MPB toont zich tevreden. Het was fractielid Renate Domacassé die al in 2018 opriep tot concrete actie om de plasticberg tegen te gaan. De MPB memoreerde ook aan het feit dat met Nederland afspraken zijn gemaakt over het terugdringen van het wegwerpplastic, dat een behoorlijke belasting met zich meebrengt voor het kwetsbare milieu.

Lees ook:

Lees de laatste vacatures: