Wees alert voor de Kubus kwal op Bonaire

Bonaire Kubus kwal (Banded Box Jelly/Tamayo Ohboya) Fotocredit: Ned Delo

KRALENDIJK – Na 8 tot 10 dagen volle maan kan het mogelijk zijn deze soort tegen te komen op Bonaire. Stinapa geeft een “alert” uit, hij is de laatste dagen gespot. Deze kwallen zwemmen naar het licht en er wordt aangeraden een ​​volledige wetsuit te dragen tijdens het duiken, het licht te vermijden en uit te kijken voor deze (letterlijke) kwal.

Wat te doen als je gestoken wordt? Verlaat het water onmiddellijk. Verwijder eventuele tentakels met een pincet. Breng gedurende tenminste 20 minuten warmte aan op de plaats van de steek, zo heet als je kunt verdragen zonder jezelf te verbranden, de hitte helpt de eiwitten in de gifstoffen te veranderen waardoor ze zwakker worden. Als de pijn ondraaglijk is of als u moeite heeft met ademhalen, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

