Trailer van op Bonaire opgenomen film Casa Coco uit

KRALENDIJK – De trailer van de film Casa Coco is in première gegaan. De film werd afgelopen januari op Bonaire opgenomen en is vanaf donderdag 13 januari 2022 in de Nederlandse bioscopen te zien. De film werd opgenomen in het op Bonaire bekende Casa Calexico en Kas Hamaka.

De Nederlandstalige film gaat over de Rotterdamse Pleun (Joke Bruijs) die al jaren een pension op Bonaire runt. Ze richt zich op de naar bezinning en rust zoekende gast. In de praktijk zijn dat voornamelijk Rotterdammers uit haar eigen kennissenkring, die graag onder elkaar willen zijn.

Pleuns jeugdliefde Toon (Gerard Cox) komt naar Casa Coco, nadat zijn vrouw heeft aangekondigd van hem te willen scheiden. Hij reist mee met een bevriend echtpaar en merkt dat onder de Antilliaanse zon de dagen minder grijs zijn.

Pleun heeft Casa Coco opgebouwd tot een schitterend gelegen pension, maar door de toenemende concurrentie loopt haar onderneming na de succesvolle beginjaren minder goed. Net wanneer Pleun en Toon nader tot elkaar komen, ontdekt Toon dat het voortbestaan van Casa Coco aan een zijden draadje hangt…

Het guesthouse Casa Calexico was eerder op de Nederlandse televisie te zien bij het programma Ik Vertrek toen Audrey Groenenboom en Joop Robben emigreerden naar Bonaire.