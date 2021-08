Consumentenbond Unkobon vraagt zich af of EZ Air niet met de bond in gesprek wil

KRALENDIJK – De Consumentenbond Unkobon vraagt zich af waarom het zo lang moet duren voordat EZ Air een datum noemt om in gesprek te gaan over een geschil.

Omdat het niet was gelukt om contact te krijgen met de directie van EZ Air, publiceerde Unkobon hier al eerder over. Via een advocaat eiste het bedrijf om de voor hen negatieve publiciteit te staken, waarop Unkobon opnieuw voorstelde om in gesprek te gaan om het geschil in goed overleg op te lossen. Maar het duurt nu al een maand en de advocaat van EZ Air komt maar niet met een overlegdatum of een ander voorstel om het geschil op te lossen.

Waar gaat het geschil ook alweer over?

Het gaat over het terugbetalen van vliegtickets aan reizigers, voor vluchten die door de luchtvaartmaatschappij zijn geannuleerd in verband met Corona. De reiziger/klant heeft vooruitbetaald voor een vervoerdienst op een bepaalde datum, maar die is helemaal niet geleverd. In dat geval heeft de klant er recht op om zijn geld terug te krijgen, ook op zogenaamde “non-refundable” tickets. En dat weigert EZ Air hardnekkig. Zelfs “refundable” tickets betaalt het bedrijf niet volledig terug! EZ Air biedt wel een voucher aan voor een vlucht op een andere datum. Maar aan dat voucher zijn beperkende voorwaarden verbonden waardoor klanten alsnog hun geld kwijt kunnen raken zonder tegenprestatie van EZ Air.

De klant heeft recht op volledige teruggaaf van het betaalde bedrag voor het ticket. Niet alleen is de vervoersdienst niet geleverd, maar bovendien bestaat het vliegticket voor een groot deel uit belastingen die het bedrijf niet heeft hoeven betalen. Als EZ Air de betaalde reissom niet volledig terugbetaalt, is er ook nog eens sprake van ongerechtvaardigde verrijking door het bedrijf.

Meer klachten

Inmiddels heeft Unkobon meer van deze klachten ontvangen van gedupeerde reizigers. Tot nog toe heeft Unkobon deze negatieve signalen van klanten over het bedrijf niet gepubliceerd. Unkobon was terughoudend omdat de consumentenbond nog steeds probeerde met de directie van EZ Air in gesprek te komen. Maar als EZ Air weigerachtig blijft, zal Unkobon niet schromen om deze klachten en negatieve klantervaringen, waaronder schrijnende gevallen, bekend te maken.