Koken met Corjan: Panna cotta van passievrucht en witte chocolade

Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort, is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek ‘De helft is liefde’. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant van het resort. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu

Panna cotta van passievrucht en witte chocolade

Panna cotta is een heerlijk Italiaans nagerecht. Letterlijk betekent panna cotta gekookte room. Het dessert kent vele varianten, met yoghurt of kokosmelk. Corjan kiest voor de traditionele variant, met gekookte room. Door de toevoeging van passievrucht krijgt het nagerecht een Caribische twist.

Het dessert is gemakkelijk te maken en bevat weinig ingrediënten, maar is vreselijk lekker. Om je vingers bij af te likken. Door het gebruik van glazen of aardewerken schaaltjes loop je ook nog eens geen risico dat het gerecht inzakt of instort. Zo kan iedereen panna cotta maken!

De ingrediënten

Ingrediënten

350 gram room

150 gram vruchtvlees van de passievrucht

100 gram witte chocolade

100 gram suiker

2 blaadjes gelatine

Scheutje (Passoa)likeur

Passievruchtijs

Krokantjes:

Witte of bruine chocolade

Cornflakes

Pitjes van 1 passievrucht

Eventueel gehakte hazelnoten

Takje munt

Benodigdheden:

Schaaltjes (glas of aardewerk)

Zeef

Kom

Garde

Vetvrij bakpapier

Bakvormpjes

Recept

Roer de geweekte gelatine door het mengsel van room, chocolade en suiker

Week de gelatineblaadjes in koud water. Kook de room en los daar de witte chocolade en de suiker in op.

Roer nu het passievruchtvlees en de geweekte gelatine erdoor. Breng op smaak met de likeur.

Giet de panna cotta in glazen of aardewerken schaaltjes en zet ze in de koelkast om de panna cotta op te laten stijven.

Smelt voor de krokantjes wat chocolade en voeg daar net zo veel cornflakes aan toe tot deze geheel bedekt zijn met chocolade en ze net aan elkaar blijven plakken.

De krokantjes

Voor de passievruchtpitjes, lepel de passievrucht uit en doe het vruchtvlees in een zeef zodat alleen de pitjes achterblijven. Maak de pitjes droog en roer ze door het mengsel, eventueel met wat gehakte hazelnoten. Schep ze in de bakvormpjes op vetvrij bakpapier en laat deze opstijven, op Bonaire in de koelkast.

Als de panna cotta opgesteven is, serveren met een bol passievruchtijs. En garneer af met een krokantje en takje munt.

Het eindresultaat

Eet smakelijk!