7 Gedeeld

KRALENDIJK – De politie op Bonaire waarschuwt voor frauduleuze praktijken van online kredietverstrekkers opererend onder de namen ‘Pacific Finance’ en ‘Global Investors’.

De afgelopen tijd zijn er meerdere signalen binnengekomen over deze bedrijven. Dit soort nepbedrijven geven zich uit als een financiële instelling en bieden goedkope leningen via website, email of online posts.

Door lage rentes te bieden en weinig eisen te stellen lijkt het heel aantrekkelijk om een krediet bij dit soort nepbedrijven aan te gaan. De bedrijven vragen eventueel naar identiteitsgegevens en verzoeken daarna om één of meerdere malen geld over te maken voordat de lening wordt verstrekt.

Uiteindelijk blijkt dat er geen lening wordt verstrekt. Het is dan ook belangrijk dat u alert bent als u een lening wilt aangaan. Vraag bij twijfel advies aan uw bank en doe altijd aangifte wanneer u slachtoffer bent geworden van oplichting. De komende tijd zal KPCN actief voorlichting blijven geven over deze vormen van cybercrime.

Lees ook: