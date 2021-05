KRALENDIJK – Vandaag is het de Dag van de Verpleging. De enorme inzet en bevlogenheid waarmee onze verpleegkundigen en verzorgenden hun werk uitoefenen is bewonderenswaardig. Zij verdienen hiervoor natuurlijk veel waardering, want waar zouden we zijn zonder onze verpleegkundigen? Een lief gebaar en een vriendelijke lach: dat zijn kleine bedankjes die ze elke dag ontvangen van patiënt en cliënt. Maar soms is het goed om wat meer aandacht te besteden aan verpleegkundige vakmensen. De Dag van de Verpleging op 12 mei is de perfecte gelegenheid om hen eens flink in het zonnetje te zetten.

Verpleegkundigen en verzorgenden zijn dag en nacht met volle inzet aan het werk om anderen beter te maken en hulpbehoevenden te verzorgen. Elke verpleegkundige loopt tijdens zijn of haar dienst tegen uitdagingen aan, die hij of zij met expertise en glans weet op te lossen. Probeer zelf maar eens de verzorging van meerdere patiënten, verdeeld over verschillende kamers en met ieder hun eigen medicatie en verpleegbehoeften, te stroomlijnen. En dan zorgen verpleegkundigen ook nog eens voor een persoonlijke benadering, geven ze hun patiënten en cliënten welgemeende aandacht én zijn ze de volledige dienst alert.

Tijdens één dienst kan een verpleegkundige te maken hebben met hoge pieken van geluk en diepe dalen van verdriet. Hierbij wordt direct een beroep gedaan op zowel het empathisch vermogen als de emotionele stabiliteit van de verpleegkundige. Het is allemaal alleen mogelijk met heel veel toewijding, vakkennis en fysiek uithoudingsvermogen. Het gehele jaar door zouden werkgevers, patiënten en cliënten moeten uitspreken hoe waardevol onze zorgprofessionals zijn. Gelukkig gebeurt dat ook wel, maar het is goed om vandaag nog eens extra stil te staan bij de enorme inzet die zij geven.

De afgelopen moeilijke periode tijdens de Corona virus crisis heeft weer eens laten zien hoe groot hun inzet is, juist als het meer dan ooit nodig is. Het heeft fysiek en mentaal veel van onze verpleegkundigen gevergd. En we mogen ons gelukkig prijzen met hun liefde, motivatie en vakbekwaamheid!

Lees ook: