KRALENDIJK – Artsen van de afdeling Publieke Gezondheid kunnen thuis mensen vaccineren die bedlegerig zijn, ziek zijn of om een andere reden niet naar de prikplaats kunnen komen. Deze personen worden zo veel mogelijk op de porch geprikt. Mensen die bedlegerig zijn worden in de slaapkamer geprikt. Voor een afspraak om de coronaprik thuis te krijgen, kan men bellen naar het gratis nummer 0800 0900 of mailen naar [email protected]

Huisgenoten van de personen die thuis worden geprikt, kunnen zich ook aanmelden om op dezelfde dag als de persoon thuis een prik te krijgen. Het is handig als mensen bij de aanmelding de gezondheidsverklaring invullen. Dit scheelt tijd wanneer de arts bij hen thuis komt. De mensen die de coronaprik thuis krijgen, moeten tijdens het vaccineren een mondkapje dragen.

Publieke Gezondheid is al twee weken bezig om in bijzondere gevallen mensen thuis de coronaprik te geven. De afdeling heeft via de huisartsen een lijst gekregen van patiënten die niet mobiel zijn. In Rincon zal dokter Selly Pourier mensen thuis prikken die zelf niet naar de prikplaats kunnen komen.

Tot nu toe zijn er op Bonaire ruim 7.000 mensen gevaccineerd met een eerste of al met beide prikken.