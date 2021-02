Screenshot uit de video van een duik

Kralendijk – Hayden en Aaron Hall uit de USA bezochten Aruba en Curaçao en zijn nu op Bonaire. Zij laten in hun video zien hoe het is om met de COVID beperkingen naar Bonaire te reizen en hoe een duikvakantie er uit ziet.

Hayden en Aaron werken online en verblijven minimaal een maand op hun bestemmingen waar ze vervolgens een video over maken. De video laat zien hoe ideaal Bonaire is als bestemming voor mensen die online kunnen werken en langere tijd in het buitenland willen verblijven. Met name het gemak van kustduiken en het zelf kunnen bepalen van je schema wordt als uniek ervaren.