Woensdag 20.00 uur in Nederland gaat Bonaire op Oranje

Kralendijk – Gezaghebber Edison Rijna vindt het erg jammer dat de Nederlandse regering heeft besloten om Bonaire een code oranje reisadvies te geven. “Afgelopen tijd is er hard gewerkt om van code oranje naar code geel te gaan. Dat is ons gelukt en het aantal besmettingen is laag gebleven,” aldus de Gezaghebber. Daarom komt de beslissing als een verassing.

Het besluit komt op het moment dat een grote stroom toeristen uit Nederland wordt verwacht. Vliegtuigmaatschappijen hebben zelfs hun aantal vluchten uitgebreid omdat het veilig is om naar Bonaire op vakantie te gaan. Hierover ontstonden wel zorgen op het eiland, omdat niet alle toeristen zich aan de hier geldende maatregelen houden.

Met deze maatregel wordt de economie van Bonaire, die net weer op gang kwam, weer hard getroffen. Er zijn gesprekken gaande tussen de Bonairiaanse overheid en de Nederlandse regering over extra steunmaatregelen om de bevolking door moeilijke tijden te loodsen. Velen hebben hun baan in de toeristische branche al verloren. Nu er sinds enkele weken weer toeristen naar het eiland kwamen, waren velen hoopvol voor de toekomst.

Dat Nederland besluit harde maatregelen te nemen in eigen land is begrijpelijk nu het aantal besmettingen met het coronavirus daar weer stijgt. Aan de andere kant is het virus op Bonaire onder controle. Er zijn op dit moment nog maar vijf actieve Covid-19 gevallen.

Vanuit de overheid van Bonaire wordt deze week bekeken hoe deze tegenvaller op te vangen. Morgen tijdens de persconferentie wordt bekendgemaakt hoe hiermee wordt omgaan.

