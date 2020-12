Kralendijk – Selibon laat weten dat er op Koninkrijksdag, dinsdag 15 december, geen normale afvalroute zal worden gereden. Dit zullen ze op maandag doen.

Op maandag 14 december rijdt de vuilnistruck door de wijken waar het op maandag gebruikelijk is maar ook door de wijken die op dinsdag gereden worden. Dit geldt voor huisvuil en afval van bedrijven, zoals: glas, plastic, blik, karton, papier en restafval.

De vuilnisophaaldienst is van plan al om 5.00 am de weg op te gaan in de genoemde wijken.

De route voor grof vuil verandert ook

Alle aanvragen voor het ophalen van grof vuil voor dinsdag 15 december zullen op maandag 14 december 2020 plaatsvinden. De kadaverophaaldienst zal normaal doorwerken.

De afvalbrengpunten aan de Kaya Industria 20 en bij Morotin en Lagun zullen op dinsdag 15 december gesloten zijn. Ook het hoofdkantoor zal gesloten zijn.

