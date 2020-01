19 Gedeeld

Chefkok Corjan Hoogerheide van het restaurant ‘LEKKER THUIS’ op het Red Palm Village Resort is beroemd door zijn culinaire prestaties in verschillende toprestaurants maar ook door zijn optreden als regionale TV kok en zijn kookboek “De helft is liefde”. Ook op Bonaire is Corjan op TV te zien geweest in het programma Brunch & Babbels dat op zondagen werd opgenomen vanuit het restaurant het resort. Corjan zal regelmatig recepten delen op Bonaire.nu

De feestdagen zijn weer achter de rug en het normale (kook-)leven kan weer beginnen.

Het is toch ongelofelijk wat er allemaal qua eten en drinken ingekocht wordt voor de feestdagen. Onmogelijk om dit allemaal in een paar dagen op te eten en drinken. Heb je te veel ingekocht? Het is natuurlijk jammer om dit weg te gooien.

Mijn ‘sport’ is het om deze ingrediënten op een leuke manier te verwerken. In mijn tijd als leerlingkok had ik een chefkok die zei: “Hoe minder je hebt, des te creatiever je wordt”. Ik had nog oliebollen en kerststol over dus bedacht het volgende recept:

Bread and butterpudding

(kerststol & oliebollen pudding)

Wat heb je nodig?

overgebleven kerststol

overgebleven oliebollen

5 eieren

250 ml melk

suiker

1/2 theelepel kaneel

30 gr witte chocolade

1/2 theelepel zeezout

rasp van 1/2 citroen

1 eetlepel kokosrasp

toaster of tosti-ijzer

cakevorm

Verwarm de oven voor op 170 graden Celsius.

Snijd de kerststol en oliebollen in plakken en haal de spijs uit de kerststol. Roer de spijs door de eieren, melk, citroenrasp, kaneel en zeezout. Voeg eventueel nog extra suiker toe, je bent tenslotte op Bonaire en hier houden we van zoet.

Toast de stukken kerststol en oliebol in de toaster of tosti-ijzer.

Smeer een cakevorm in met wat boter en leg er een laagje getoaste kerststol en oliebollen in.

Giet wat melk-eimengsel erop en laat dit in de kerststol en oliebollen trekken.

Herhaal dit tot de vorm vol is, verdeel tussen een paar laagjes wat witte chocolade en kokosrasp.

Bak de pudding gaar in de oven in ongeveer een half uur. Even prikken met een satéstokje, als deze droog is dan is de pudding klaar.

Snijd plakken van de pudding en serveer met bijvoorbeeld vanille-ijs, poedersuiker en/of karamelsaus. Eet smakelijk!

Een creatief & culinair 2020 toegewenst vanuit restaurant “Lekker Thuis”