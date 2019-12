11 Gedeeld

Kralendijk – Voor veel Bonairianen is het einde van het jaar de meest geliefde periode van het jaar. Onze voorouders kwamen samen om hun leuke herinneringen met elkaar te delen, maar voordat er bezoek kwam werden de nodige traditionele voorbereidingen gedaan. Het huis werd gereinigd met wierook en de tafel werd gedekt met gerechten in afwachting van het nieuwe jaar. Tegenwoordig zijn al deze gebruiken tradities en gewoontes geworden.

Aankomende zaterdag 28 december vindt de laatste editie van het cultureel evenement “Nos Zjilea” voor het jaar 2019 plaats bij Cultuurpark Mangazina di Rei. Dit keer met het thema “eindejaarstradities”. Het is een gewoonte om verschillende lekkernijen voor te bereiden.

Dhr. Constantino “Tino” Thielman zal een demonstratie geven over hoe je de traditionele lekkernij ‘vis in zuur’ klaarmaakt in afwachting van het nieuwe jaar.

Aan het eind van elk jaar is er de traditie van het traditionele muziekgenre “Barí” met allerlei liederen die gaan over uitwisseling van persoonlijke gevoelens uitgedrukt in woorden. Gedurende het cultureel evenement “Nos Zjilea” kan je komen luisteren naar de twee bekende lokale “Barí”-zangers Dhr. Wesley “Wewe” St Jago en Dhr. Rignald “Yonchi” Dortalina die op traditionele wijze elkaar uitdagen in hun zang.

Het reinigen van het huis omvat niet alleen vegen en dweilen maar ook het verjagen van de boze geesten om het nieuwe jaar welkom te heten met al het goede dat het met zich meebrengt. Mevr. Leticia “Letty” Beaumont zal ons komen vertellen waar je allemaal rekening mee moet houden bij het reinigen van je huis waardoor het nieuwe jaar met veel positiviteit wordt ingeluid.

Een andere geliefde lokale traditie is de viering van de “Maskarada”, waarbij de deelnemers met een masker op verschillende figuren aannemen. Tijdens ‘Nos Zjilea’ komt er een lokale “Maskarada” groep een presentatie geven. Kom en geniet van deze viering samen met de groep.

Een bezoek aan “Nos Zjilea” is natuurlijk niet compleet zonder een bezoek aan onze gebiedstentoonstelling over de cultuur en natuur van het gebied Rincon. Een echte aanrader. Dit allemaal in een gezellige sfeer met een “live” optreden van een draai-orgel en de lokale band “Grupo Ritmiko Timon Krioyo” met liedjes van de traditie van de “Barí” en hun hits van het jaar speciaal voor de gelegenheid. Zoals altijd kunt u genieten van het danspaar Donny & Monique Winklaar en natuurlijk mag u ook zelf meedoen.

Op de streekmarkt kunt u verschillende lokale verse producten zoals “strop’i kalbas”, lokaal geproduceerde natuurlijke vruchtensappen “Made in Rincon”, lokale lekkernijen, lokale kunst, en nog veel meer proeven en bewonderen. Ook kunt u genieten van verschillende lokale gerechten en lekkernijen van het tijd van het jaar.

We zien u graag aankomende zaterdag 28 december vanaf 8 uur ‘s morgens tot 2 uur ‘s middags graag op ‘Nos Zjilea’, hét cultureel evenement van Bonaire. Voor meer informatie kunt u de facebook fanpage van Mangazina di Rei bezoeken. www.facebook.com/mangazinadirei/