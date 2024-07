Sport & Vrije tijd Geen medailles tijdens World Cup freestyle in Fuerteventura Hans Hofstra 29-07-2024 - 3 minuten leestijd

Youp Schmit plaatst zich in de single eliminatie voor de halve finales. Foto: PWA / John Carter

SOTAVENTO – De Bonairiaanse freestylers hebben afgelopen week geen medaille gepakt in het Spaanse Fuerteventura. Zowel in de single als double eliminaties kwamen de surfers niet verder dan een zesde plaats van Youp Schmit.

Tijdens de single eliminaties mochten Youp Schmit, Kiri Thode, Nigel Hart en Amado Vrieswijk in het Spaanse Fuerteventura dit jaar voor de eerste keer op het onderdeel freestyle aan de bak. Nigel Hart verloor op de eerste dag zijn eerste heat. In de één tegen één duels moesten Kiri Thode en Youp Schmit in de eerste heat tegen elkaar strijden. Kiri Thode scoorde tijdens de acht minuten durende heat lange tijd hogere scores. Schmit kwam sterk terug en won de heat.

Amado Vrieswijk in actie in Fuerteventura. Foto: PWA / John Carter

Amado Vrieswijk won zijn eerste heat, maar zag in de tweede heat zijn opponent het beter doen. Youp Schmit daarentegen won ook zijn tweede heat en stond daarom op de vrijdagmiddag in de kwartfinale. Hier moest hij zijn meerdere erkennen in de regerend wereldkampioen Yentel Caers.

Komende week World Cup Slalom X en foil slalom

De freestylers mochten in Fuerteventura afgelopen week de spits afbijten. Vanaf maandag zijn de heren en dames aan de beurt op het onderdeel slalom X. Taty Frans en Amado Vrieswijk doen namens Bonaire bij de heren mee. Bobbi-Lynn de Jong zal bij de dames vertegenwoordigd zijn. Ook het onderdeel foil slalom staat op het programma. Hier zullen Amado Vrieswijk en Bobbi-Lynn de Jong aan meedoen. Vorig jaar werd Vrieswijk op dit onderdeel tweede tijdens het wereldkampioenschap. Youp Schmit doet het goed in de single en double eliminatie. Foto: PWA / John Carter

Dubbele eliminatie

Naast de enkele eliminatie stond er voor de freestylers ook nog een dubbele eliminatie op het programma. Nigel Hart lukte het niet om hier zijn eerste heat door te komen. Kiri Thode won één heat, maar verloor daarop de volgende. Amado Vrieswijk deed het uitstekend. Hij won twee heats, maar werd daarna nipt verslagen door de Fransman Ruenes. Youp Schmit was de best presterende Bonairiaan. Hij won verschillende heats en stond daardoor bij de beste acht. Uiteindelijk werd Schmit daar meteen uitgeschakeld.

33