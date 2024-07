Luchtvaart & Reizen Z Air praat medewerkers bij over groeiplannen Redactie 28-07-2024 - 1 minuten leestijd

Z Air directeur René Winkel heet het team welkom en legt het doel van de avond uit. Foto: ABC Online Media

WILLEMSTAD—Z Air heeft zaterdagavond een personeelsbijeenkomst gehouden om werknemers bij te praten over de groeiplannen van de luchtvaartmaatschappij en de integratie van twee Embraer-140 jetvliegtuigen in de bestaande vloot.

Directeur René Winkel benadrukte het belang van teamwork voor het succes een groei van de luchtvaartmaatschappij.

Technisch directeur Ivo Oduber gaf op zijn beurt uitleg over de tijdlijn en de verschillende projectfasen. Belangrijke onderdelen daarvan zijn de training van de piloten, de technische afdeling en het grondpersoneel. De nieuwe vliegtuigen worden toegevoegd aan de bestaande vloot en zullen daardoor ook leiden tot groei van zowel het personeelsbestand en de uitbreiding van het routenetwerk. “Maar dit gaan we gefaseerd en dus stap voor stap aanpakken”, aldus Oduber.

Tevreden

Na een vragensessie waarin medewerkers vragen konden stellen over de details van de plannen, was er een gezellig samenzijn met de medewerkers. Het managementteam van de luchtvaartmaatschappij toonde zich na afloop tevreden over de opkomst en het verloop van de bijeenkomst.

