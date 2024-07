Overheid Groot verloop binnen Financiën Bonaire niet nieuw, maar wel problematisch Redakshon 16-07-2024 - 3 minuten leestijd

Het BC, hier te zien op archieffoto, geeft aan dat het al langer binnen de afdeling Financiën rommelt. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK- Hoewel met name de sociale media de afgelopen dagen bol stonden van het grote verloop dat plaatsvindt binnen de afdeling Financiën van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), is de problematiek geenszins nieuw.

De interne strubbelingen binnen de afdeling en het daarmee samengaande verloop zijn -naar het zich laat aanzien- ook niet zonder meer te wijten aan het huidige bestuurscollege of, meer in het bijzonder, financiën gedeputeerde Clark Abraham.

Het verloop bij de Openbaar Lichaam heeft onder andere te maken met onder meer de angstcultuur zoals ook is geïdentificeerd in de zogenaamde ‘signaalrapportage’ die de Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) vorig jaar juni vaststelde tijdens een onderzoek naar Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) door het Openbaar Lichaam Bonaire.

Er zijn echter aanwijzingen dat de conclusies van ILT niet alleen betrekking hebben op de directie R & O, maar net zo zeer geldt binnen andere onderdelen van het OLB, waaronder dus ook de afdeling Financiën.

“In de afgelopen vijf jaar hebben we niet de nodige aandacht gekregen, vooral wat betreft de ondersteuning van de medewerkers op onze afdeling. Op 8 juni 2020 werd het Hoofd Financiën ad hoc verwijderd. Na een jaar volgden …., daarna …… gevolgd door ….. en nu ……”, staat onder meer te lezen in een zogenaamde Exit rapportage van een hooggeplaatste medewerker, waarin ABC Online Media inzage had. (namen door redactie weggelaten)

De betrokken medewerkster, die inmiddels zelf ook is vertrokken, schetst een weinig rooskleurig beeld van de situatie, die al ruim dateert vóór het aantreden van het huidige bestuurscollege. “Sinds 2020 zijn er geen substantiële veranderingen doorgevoerd ten gunste van ons. Er is weinig tot geen aandacht besteed aan de ontwikkeling en ondersteuning van de medewerkers. Mijn werkafspraken zijn nog steeds gebaseerd op 2020”.

Slecht leiderschap

Betrokken medewerkster is ook weinig lovend over de leidinggevenden die de dienst recent hebben verlaten. Op de vraag hoe betrokken werkneemster de werkomgeving zou omschrijven, antwoordt zij: “Het hoofd was en is een eiland op zich, er was geen connectie met het team.” Op de vraag of betrokkene zich gewaardeerd voelde voor haar bijdragen, antwoordt zij dat dat geenszins het geval was.

Daarnaast stelt de medewerkster: “Bij FIN (afdeling Financiën, red) missen we leiderschap, coaching. We krijgen nu de opdracht om zelf onze werkafspraken te maken. Sinds het nieuw hoofd er is hebben we nooit samen gezeten. Alleen tijdens overleg wordt er over werk gesproken. Hij wist niet eens wie zijn vervanger was”.

Onderzoek

Gedeputeerde Abraham zegt zich desgevraagd ook zorgen te maken over het hoge verloop. “Natuurlijk heeft dit onze aandacht. Maar om te zeggen dat het gaat over iets nieuws, zou ik ten zeerste willen bestrijden”.

Abraham geeft verder aan dat het bestuurscollege nu onderzoek wil laten doen naar de redenen van het hoge verloop, alvorens op zoek te gaan naar een nieuw hoofd. “We kunnen wel weer snel iemand gaan aantrekken, maar daarmee lossen we het probleem niet op. We geven er daarom de voorkeur aan nu een stevige ‘interimmer’ te benoemen en te gaan onderzoeken wat er allemaal speelt. In de tussentijd kunnen we ook en hoe het beter kan. Hiermee creëren we de rust om het onderzoek uit te voren en vervolgens op zoek te gaan naar een een nieuw hoofd”, aldus de gedeputeerde.

