Politie & Justitie Diefstal uit auto en dierenmishandeling Redactie 10-07-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – In de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 juli is er ingebroken in een auto die geparkeerd stond buiten een uitgaansgelegenheid aan de Kaminda di Lac. Tussen 00:30 en 02:30 uur hebben onbekenden diverse spullen uit de auto gestolen, waaronder een crèmekleurige doos met een zwarte etui met een bril op sterkte van het merk Gazal, een rood-grijze USB-stick van 16 GB, en een zwarte e-reader.

Dierenmishandeling

Op vrijdag 5 juli, rond 10:40 uur, ontving de politie een melding over een gruwelijke vondst: een ezelskop was vastgespijkerd aan een lantaarnpaal op de weg naar Rincon, ter hoogte van de kruising Kaminda Tras di Montaña en Kaminda Seru Largu. De politie ging direct ter plaatse om de situatie te onderzoeken, maar het lichaam van de ezel werd niet gevonden.

Later die dag werd gemeld dat de rest van het ezellijk in een nabijgelegen knoek was aangetroffen. Hoewel er geen directe aanwijzingen zijn gevonden, blijft de politie alert op nieuwe informatie die kan leiden tot de dader.

De politie vraagt iedereen die iets heeft gezien of gehoord dat kan helpen bij het onderzoek, om contact op te nemen via 715-8000 of anoniem via 9310.

