Aanhoudingen voor rijden onder invloed op Bonaire 10-07-2024

KRALENDIJK – Op zaterdag 6 juli, rond 20:25 uur, werd een 71-jarige man aangehouden op de Kaya Monseigneur Nieuwindt voor rijden onder invloed van alcohol. Op woensdag 3 juli, rond 01:15 uur, werd een 40-jarige man aangehouden na een aanrijding op de Kaminda Yato Bako. Beide mannen weigerden een blaastest en bleken onder invloed van alcohol te zijn. Eerder, in de nacht van 30 juni, werden twee bestuurders aangehouden op de Hanchi Amboina. Beide mannen waren betrokken bij een aanrijding en testten positief op alcoholgebruik. Op zaterdag 29 juni werd een 66-jarige man aangehouden voor rijden onder invloed op de Kaya Industria.

Op woensdag 3 juli, rond 18:50 uur, werd een 36-jarige vrouw aangehouden op de Kaya Grandi voor rijden onder invloed van alcohol en het niet opvolgen van een bevel van de politie. Haar bijrijder, een 32-jarige vrouw werd eveneens aangehouden voor belediging van een ambtenaar in functie en het niet opvolgen van een politiebevel.

Een politieagent in burgerkleding, die aanwezig was bij een horecagelegenheid op de Kaya Grandi, constateerde dat een groep personen, die onvast ter been waren, naar hun voertuig liep. Een van hen stapte in als bestuurder en de anderen als bijrijders. De agent hoorde vervolgens het toerental van de motor hoog oplopen en zag dat de pick-up begon te rijden, maar de motor sloeg af. Na een herstart gebeurde hetzelfde. Door deze waarnemingen liep de agent naar het voertuig en sprak de bestuurster aan, die sterk naar alcohol rook.

Gehoorzamen

De politieagent legitimeerde zich met zijn politiepas en deelde aan de bestuurder mee dat het duidelijk was dat ze niet in staat was om de pick-up te besturen. Op dat moment begon een van de bijrijders de agent te beledigen. De bestuurder probeerde weg te rennen en werd door de agent vastgepakt, maar weigerde te gehoorzamen aan zijn bevelen. De bijrijder bleef de agent beledigen.

Toen de patrouille arriveerde, werden zowel de bestuurder als de bijrijder aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Naar aanleiding van het resultaat van een ademanalyse werd het rijbewijs van de bestuurder ingevorderd. Tijdens het transport van de bijrijder naar de gevangenis (JICN) spuugde zij ook een van de agenten aan. De zaak wordt verder onderzocht.

