Luchtvaart & Reizen Strengere controle autoverhuurders Flamingo Airport Redactie 26-06-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Bonaire International Airport (BIA) heeft aangekondigd strenger toezicht te houden op autoverhuurders die geen toestemming hebben om op het luchthaventerrein hun diensten aan te bieden. Deze verduidelijking van de bestaande regels komt als reactie op de toenemende overlast en verstoringen veroorzaakt door ongeautoriseerde verhuuractiviteiten.

De luchthaven verwelkomt jaarlijks vele bezoekers, van wie velen direct na aankomst een auto huren om het eiland te verkennen. Er zijn meerdere geautoriseerde autoverhuurbedrijven die deze vraag beantwoorden met voldoende huurauto’s. Echter, de afgelopen tijd is er een toename geweest van aanbieders die zonder toestemming auto’s verhuren op het luchthaventerrein. Dit heeft geleid tot problemen zoals ongewenste drukte en verstoring van de normale luchthavenactiviteiten, waarbij de parkeerfaciliteiten specifiek bedoeld zijn voor bezoekers van de luchthaven zelf.

BIA is eigenaar en beheerder van het luchthaventerrein en de parkeerfaciliteiten. Het is niet toegestaan om zonder toestemming commerciële activiteiten uit te voeren op deze terreinen, waaronder het aanbieden en verhuren van huurauto’s. Dat staat ook duidelijk vermeld op diverse borden bij de ingang van het terrein en op de website van BIA. Deze bestaande regels gelden voor iedereen en zijn bedoeld om de passagiers van dienst te zijn in een gastvrije omgeving met het juiste productaanbod.

Monitoren

Daarom zal BIA vanaf augustus 2024 intensiever toezien op het zonder toestemming overdragen van huurauto’s op het luchthaventerrein. Daarnaast zal BIA online monitoren op onjuiste advertenties waarbij de luchthaven als ophaal- en wegbreng plek van de huurauto wordt aangeboden, zodat passagiers niet onjuist geïnformeerd worden.

Ook voor het ophalen en wegbrengen van klanten voor autoverhuur op een locatie buiten de luchthaven, is toestemming van BIA nodig. Dit zal nog enige tijd gedoogd worden, totdat hiervoor een haltefaciliteit op het terrein gerealiseerd is. Geïnteresseerde autoverhuurbedrijven kunnen zich bij BIA melden om vanaf dan, onder voorwaarden en met toestemming, op een ordentelijke wijze een shuttle-service aan te bieden naar een autoverhuurlocatie buiten de airport.

BIA rekent op begrip en medewerking van iedereen, om op deze wijze samen te werken aan een gastvrije, ordentelijke en veilige luchthaven.