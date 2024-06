Politiek & Bestuur Eilandsraden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba negatief over wijzigingen Belastingwet BES Redactie 24-06-2024 - 1 minuten leestijd

Vertegenwoordigers van de eilandsraden waren afgelopen week al op bezoek bij het Ministerie van Financiën. Foto: Eilandsraad Bonaire

DEN HAAG- De drie eilandelijke parlementen van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba die momenteel in Nederland zijn voor vergaderingen aldaar, zijn geenszins te spreken over de voorgenomen wijzigingen in de belastingwet BES 2025.

Dat begrijpt ABC Online Media uit gesprekken met diverse raadsleden die momenteel in Nederlands zijn voor diverse besprekingen.

De voorgenomen wijzigingen voor het jaar 2025, komen bovenop diverse ongunstige maatregelen die die in het jaar 2024 reeds werden doorgevoerd. Raadsleden verbazen zich bijvoorbeeld over de voorgenomen drastische verlaging (met zo’n 200.000 dollar per jaar, red.) van de grens om in het hogere tarief van de inkomstenbelasting te vallen. Dat komt bovenop een sterk opgeschroefde som aan ‘gebruikelijk loon’ waarover kleine zelfstandigen worden belast.

“We hebben al duidelijk aangegeven dat wij niet blij zijn met diverse van de voorgestelde wijzigingen”, zegt raadslid Roland Helburg-Makaai van de Democratische Partij Bonaire (PDB). Collega Saskia Matthew van de Partij voor Progress, Equality and Prosperity (PEP) op Saba laat eenzelfde geluid horen.

Ook gedeputeerde Clark Abraham van Financiën toont zich kritisch. “Wij zullen met Sint-Eustatius en Saba een gezamenlijk standpunt innemen over de voorgestelde wijzigingen. Maar ik kan nu al zeggen dat Bonaire er in elk geval niet positief tegenover staat”.