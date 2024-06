Klimaat & Weer Weekend weerbericht van Bonaire: Droog weer met stevige wind Redactie 14-06-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Een droge en stabiele luchtmassa, veroorzaakt door een hogedruksysteem ten oosten van het Caribisch gebied, zal de weersomstandigheden op Bonaire beïnvloeden. Hierdoor zal het de komende dagen droog blijven. De temperatuur schommelt tussen de 28 en 31 graden Celsius.

Het sahara stof is nog niet verdwenen. Komende dagen is er kans dat dit stof op Bonaire neerdaalt. Voor de watersporters zal het komende dagen genieten zijn. De wind is stabiel (16-17 knopen) en komt uit het oosten. De windvlagen kunnen een snelheid van 23-24 knopen halen.