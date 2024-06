Overheid Steun voor schoolbenodigdheden weer beschikbaar voor ouders in Caribisch Nederland Redactie 07-06-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Ouders en verzorgers van schoolgaande kinderen kunnen dit jaar wederom een tegemoetkoming aanvragen voor schoolbenodigdheden zoals uniformen, schoenen en schrijfwaar. Dit geldt voor zowel basisschool- als middelbare scholieren, laat Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) weten in een persbericht.

Op Bonaire kunnen gezinnen met een inkomen tot $ 2.100 netto per maand in aanmerking komen voor deze ondersteuning. Aanvragen kunnen per e-mail worden ingediend of persoonlijk tijdens speciale spreekuren bij het SZW-kantoor in Kralendijk.

Op Sint-Eustatius gelden dezelfde inkomensgrens van $ 2.100 netto per maand. Ouders en verzorgers kunnen van maandag tot en met donderdag in de ochtenduren bij het SZW-kantoor terecht om hun aanvraag in te dienen.

Voor kinderen in het basisonderwijs en scholieren op Saba kunnen ouders of verzorgers contact opnemen met het Openbaar Lichaam van hun eiland voor informatie over voorwaarden en benodigde documenten. Op Saba kunnen aanvragen voor zowel basisschool- als middelbare schoolbenodigdheden worden ingediend bij het Saba Community Development Department.

Benodigde Documenten

Aanvragers dienen het formulier op www.rijksdienstcn.com onder ‘Sociale Zaken’ in te vullen. Vereiste documenten zijn onder andere een kopie van een geldige sédula, recente loonstroken en bankafschriften, een bewijs van inschrijving van de middelbare school of het laatste basisschoolrapport, en een bewijs van wettelijke voogdij indien van toepassing.

Meer informatie en aanvraagformulieren zijn beschikbaar op www.rijksdienstcn.com.