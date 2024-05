Nieuws van Bonaire Staatssecretaris Van Ooijen ontevreden over handelen Mariadal in Air Ambulance dossier Redactie 29-05-2024 - 2 minuten leestijd

Staatssecretaris Maarten van Ooijen beantwoordt een vraag tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer over de Luchtambulance.

DEN HAAG/KRALENDIJK- Staatssecretaris Maarten van Ooijen is ontevreden over de manier waarop Fundashon Mariadal de Air Ambulance diensten heeft ingekocht. Dat zei van Ooijen in reactie op vragen van het PVDA/GL-kamerleden Raoul White en Don Ceder (CU).

White stelde zijn kritische vragen onder meer naar aanleiding van krantenartikelen die waren verschenen over het onderwerp. White wilde onder meer weten waarom de Nederlandse zo lang had gewacht met in te grijpen in de situatie. Met die stelling was Van Ooijen het overigens niet per definitie eens. Volgens de staatssecretaris heeft het Ministerie van VWS al diverse keren vragen gesteld bij Fundashon Mariadal en uiteindelijk besloten via ZJCN rechtstreeks een contract aan te gaan met het aan de kant gezette Medicair. Hiermee, zo zei Van Ooijen was de basis in elk geval weer op orde.

Ceder wilde van de staatssecretaris weten of het klopt dat tijdens een van die vluchten, een patiënt is overleden zou zijn. “Is de staatssecretaris van mening dat door dit (contract met Sarpa, redactie?) af te sluiten de zorgplicht die het ziekenhuis had is overtreden?”.

Hoewel Van Ooijen aangaf dat het altijd moeilijk was te spreken over individuele gevallen, liet hij wel merken dat hij niet blij was met de gang van zaken. “Ik kan op individuele casuïstiek heel moeilijk in gaan. Het is heel ingewikkeld om een link te leggen tussen het medische vervoer, het medisch dossier en alles wat daarmee samenhangt. Dus ik kan op die vraag onmogelijk antwoorden. Maar ik ben het me de heer Ceder zeer eens: ik vind het absoluut onwenselijk dat deze situatie heeft kunnen ontstaan. Dat er een luchtvaartmaatschappij wordt gecontracteerd die geen landingsrechten heeft, ik snap niet hoe dat heeft kunnen gebeuren. Daar ben ik ook echt ontevreden over, daarom hebben wij in die afgelopen periode, in die drie maanden, nadrukkelijk acties uitgezet. Toen dat allemaal onvoldoende effect heeft gesorteerd hebben we uiteindelijk zelf ingegrepen”.

Onderzoek

Er loopt momenteel een onderzoek naar de ontstane situatie, die wordt verricht door voormalige vertegenwoordiger van Nederland in Willemstad, Erwin Arkenbout. De staatssecretaris kon nog geen exacte datum aangeven voor de oplevering van de conclusies door Arkenbout, maar meende dat dit niet al te lang op zich zou laten wachten.