Kas di Kuido meldt covid-19 gevallen 29-05-2024

KRALENDIJK – In het verzorgingstehuis Kas di Kuido in Kralendijk is een uitbraak van Covid-19 vastgesteld. Momenteel zijn er vijf bevestigde gevallen onder de bewoners, die gelukkig niet ernstig ziek zijn. Dit meldt Fundashon Mariadal.

De familieleden van de getroffen bewoners zijn geïnformeerd over de uitbraak en de maatregelen die zijn genomen. De bezoekersregeling blijft ongewijzigd, maar bezoekers die in contact komen met besmette bewoners wordt aangeraden een mondkapje te dragen. Medewerkers met klachten zijn verplicht een mondkapje te dragen tijdens hun werk.

Kas di Kuido volgt de situatie nauwlettend en zal nieuwe ontwikkelingen blijven melden. Het verzorgingstehuis roept iedereen op om alert te blijven en de geldende richtlijnen te volgen om de veiligheid te waarborgen.