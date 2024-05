Sport & Vrije tijd Zwemmer Koen Verhoeven naar prestigieus zwemtoernooi in Mexico Hans Hofstra 08-05-2024 - 1 minuten leestijd

Koen Verhoeven gaat zwemmen in Mexico. Foto: Aquatics Federation Bonaire

De voor Bonaire zwemmende Koen Verhoeven heeft zich geplaatst voor een prestigieus zwemtoernooi in Mexico. Tijdens Carifta op de Bahama’s zwom hij zijn tweede limiet, waardoor hij zich heeft geplaatst voor het toernooi in Monterry in Mexico.

Zwemvereniging Aquatics Ferderation Bonaire is trots dat één van haar zwemmers richting Mexico mag vertrekken. Voor het eerst in de geschiedenis mag een zwemmer die afkomstig is van Bonaire hier namelijk aan meedoen. Het zwemtoernooi in Mexico wordt van 15 tot en met 23 juni gehouden.

