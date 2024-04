Kunst, Cultuur en muziek Bewoners vieren vandaag de Simadan in de straten van Rincon Hans Hofstra 30-04-2024 - 3 minuten leestijd

Verschillende parades zijn vandaag te zien tijdens Dia di Rincon 2024. Een groot feest. Muziek en dans zullen de gehele dag te zien zijn. De oorsprong van deze feestelijke optochten ligt in het verleden, maar de geest leeft voort in de hedendaagse vieringen. Maar wat is nou eigenlijk de gedachte achter deze Simadan?

,,De Simadan is het feest van de oogst. Vroeger werkte veel mensen voor de overheid. Er werd gewerkt in de Kunuku. Mais, fruit en Aloë werd er verbouwd. Ook werden er geiten en koeien gehouden. Na de afschaffing slavernij in 1883 besloot Gouverneur van Brandhof om huurgrond te introduceren. Mensen die in de Kunuku werkten, konden daarmee een stuk grond krijgen om voor hun eigen leven te kunnen zorgen. Deze mensen werkten gedurende de dag hard. Rond 15.00 uur gingen ze dan op de dag van de oogst op hun Kunuku vieren dat hun werk erop zat. Het snijden van het mais was dan bijvoorbeeld afgerond. Na het vieren op eigen landgoed, gingen deze bewoners richting Rincon in een parade. Dit was het begin van de Simadan”, aldus Nadia.

Dia di Rincon werd georganiseerd. Automatisch werd de Simadan parade meegenomen. Om 14.00 uur is er een parade Simadan folklore. Om 21.00 uur is er een andere parade Simadan voor iedereen. Deze zal tot middennacht zijn. Bekijk hier het gehele programma van Dia di Rincon 2024. Traditionele kleding kenmerken de Simadan Folkore. Een voorbeeld van de traditionele kledingdracht van Sansíana Tera Bunita. Na de oogst gingen de werklieden terug naar Rincon.

Sansíana Tera Bunita

In totaal zijn er tien groepen te zien die meedoen aan de Simadan folklore. Sommige groepen hebben zelfs 100 mensen die meedoen. Zij lopen twee of drie rondes door Rincon heen. Een van de groepen is die van Nadia. Met de groep Sansíana Tera Bunita is zij vandaag te zien.

,,Ik heb een Simadan groep opgezet. Deze heeft de naam Sansíana Tera Bunita gekregen. Samen met artiest Luis Moka hebben wij deze groep opgezet. Zijn band heet Palu Grandi (grote boom). Hij wil graag dat de culturele muziek behouden blijft. Luis is een jonge artiest. De groep die wij hebben is ongeveer dertig man groot. Onze designer Lijntje wist precies hoe het moest. Zij is mijn tante en woont in Rincon. Kantelijntje heeft al onze kleding bedacht en ontworpen. Binnen onze kledinglijn zijn verschillende rollen van vroeger terug te vinden. Wij dansen met elkaar de Simadan”. De geschiedenis van de Simadan groep Sansíana is op hun eigen website verder uitgewerkt.