Kunst, Cultuur en muziek Terramar Museum biedt gratis expositie ‘Salí fo’i laman’ Hans Hofstra 27-04-2024 - 2 minuten leestijd

KRALENDIJK – Vrijdagavond is in het Terramar Museum in de expositie ‘Salí fo’i laman’ geopend. Belangstellenden zagen directrice Jude de Wolff-Finies de tentoonstelling openen die bezoekers de mogelijkheid geeft om tot 26 juli gratis te komen kijken.

In samenwerking met het Wereldnatuurfonds heeft het Terramar Museum een expositie geopend die de mogelijkheid geeft om nog meer inzicht te krijgen wat er onder de wateroppervlakte van Bonaire gebeurd. Zo wordt er een beeld gegeven van de aantasting van de koralen. Ook zijn er in de expositie prachtige 3D-beelden van bijvoorbeeld het scheepswrak Hilma Hooker. Maar liefst 23.000 foto’s zijn hier van gemaakt, zodat het wrak goed in beeld kan worden gebracht. Voor duikers, maar ook bewoners van het eiland een prachtige mogelijkheid om nog meer inzicht te krijgen hoe het scheepswrak eruit ziet.

,,We hebben de wetenschappelijke materie toegankelijk gemaakt voor de normale mens. Met andere woorden, met deze expositie krijgen bezoekers een goed beeld wat er onder water gebeurd. Ook voor lokale mensen die niet duiken is dit een mooie manier om de onderwaterwereld van Bonaire te zien. Daarnaast hebben we ook samengewerkt met kunstenaars. Er is een documentaire gemaakt die hier bekeken kan worden hoe bewoners van Bonaire de natuur kunnen beschermen. Zo kan je zien hoe een mevrouw langs de boulevard woonde haar boom beschermde voor de aanleg van de weg. Deze boom staat tegenover de boom waar alle slippers in hangen. Een speciaal aspect van deze documentaire is het treurige nieuws dat deze dame gisteren is overleden,” deelde de Wolff-Finies mee.

Niet het gehele Terramar Museum kan gratis worden bezocht. Alleen voor expositie ‘Salí fo’i laman’ hoeft niet betaald te worden.