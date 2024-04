Klimaat & Weer Weerbericht van Bonaire: zand uit sahara trekt over Bonaire Redactie 22-04-2024 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – Waar afgelopen weekend al het eerste zand uit de Sahara over Bonaire trok, zal dit ook komende dagen gebeuren. De temperatuur op het eiland ligt tussen de 27 en 31 graden Celsius. Er is een matige wind (14-16 knopen) met uitschieters naar 19 knopen.

Het weerbeeld is niet veel anders dan afgelopen weekend. Het is deels bewolkt en de kans op regen is klein. Het aanwezige sahara zand zorgt voor slecht zicht, maar zou aan het einde van de middag wel mogelijkheden kunnen geven voor een prachtige sunset.