Open Huis bij Hospice Kas Flamboyan

KRALENDIJK – Op zaterdag 13 april stelt Hospice Kas Flamboyan op Bonaire haar deuren open voor het publiek. Tussen 13:00 en 16:00 uur kunnen geïnteresseerden een kijkje nemen in de faciliteiten van de hospice aan Kaya Guanare 11, Tera Kòrá.

Tijdens dit Open Huis is er de mogelijkheid om meer te leren over de zorg en missie van de hospice. Ook zal historicus Boi Antoin om 14:00 uur een voordracht houden. Het hospice, dat tot nu toe zorg heeft kunnen bieden aan 136 bewoners, laat zien wat het betekent om 24 uur per dag, 7 dagen per week met liefde, aandacht en professionaliteit in de laatste levensfase bij te staan.

Hospice Kas Flamboyan, een non-profitorganisatie, speelt een cruciale rol in de gemeenschap door zorg te verlenen aan mensen in hun laatste drie levensmaanden. De organisatie benadrukt het belang van waardigheid en kwaliteit van leven tot het einde, met een team van toegewijde vrijwilligers en professionele zorgverleners. Dit evenement biedt de kans om door middel van rondleidingen en gesprekken met het team de sfeer te proeven en de warmte en gastvrijheid van het hospice zelf te ervaren, inclusief het genieten van traditionele bolo.

De directie van Hospice Kas Flamboyan, bestaande uit een directeur en twee coördinatoren, benadrukt het belang van gemeenschapssteun en de rol van vrijwilligers in het bieden van deze essentiële zorg. Met een focus op de kwaliteit van leven, staat de hospice ook altijd klaar om naasten en familieleden te ondersteunen in moeilijke tijden.

Voor meer informatie over het Open Huis of de diensten van Hospice Kas Flamboyan kan men terecht op de website www.kas-flamboyan.com.