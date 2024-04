Economie Bonaire ziet neergaande trend in hotelprijzen op het eiland Harald Linkels 2024-04-07 - 1 minuten leestijd

BONHATA directeur Veroesjka de Windt verwacht een verdere daling van de prijzen in het komende kwartaal. Foto: TCB

KRALENDIJK- Hoewel de gemiddelde bezetting van hotels op Bonaire een vrij stabiel beeld toont, is er toch een negatieve trend zichtbaar in de gemiddelde prijs die hotels aan klanten in rekening weten te brengen.

Dat blijkt uit een presentatie eerder deze week van de directeur van de Bonaire Hotel and Tourism Association (BONHATA), Veroesjka de de Windt. Daar waar de gemiddelde kamerprijs in 2023 nog op 239 dollar lag, is de gemiddelde kamerprijs die in het eerste kwartaalvan 2024 gedaald naar 223 dollar per nacht.

BONHATA verwacht dat de dalende trend zich in het tweede kwartaal verder voort zal zetten, waarbij de gemiddelde kamerprijs die dan naar verwachting wordt gerealiseerd rond de 177 dollar per nacht zal liggen. In 2023 was dat in dezelfde periode van het jaar nog 201 dollar per nacht.

Overaanbod

Overigens wordt de lagere kamerprijs niet veroorzaakt door lagere bezoekersaantallen. Uit cijfers van de Tourism Corporation Bonaire (TCB) blijkt juist dat niet eerder zoveel verblijfstoeristen het eiland aandeden.

De daling van de gemiddelde kamerprijs wordt volgens De Windt veroorzaakt door het grote aantal kamers dat er in de afgelopen jaren bijkwam. Veel hotels verlagen prijzen om de bezetting op peil te houden.

Die bezetting lag in het eerste kwartaal op 74%, net als een jaar eerder.