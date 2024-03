Sport & Vrije tijd Ranomi Kromowidjojo geeft lezing op Bonaire Hans Hofstra 2024-03-26 - 1 minuten leestijd

Ranomi Kromowidjojo gaf het startsein voor de vierdaagse.

KRALENDIJK – Oud-olympisch kampioene Ranomi Kromowidjojo geeft komende vrijdag een lezing bij Delfins Beach Resort. Tijdens deze lezing gaat zij in op thema’s zoals grenzen verleggen, presteren onder druk, omgaan met tegenslagen en ambitie.

Afgelopen maandag gaf meervoudig olympisch kampioene Ranomi Kromowidjojo het startschot voor de 2e Bonairiaanse Zwem4daagse. Ruim 190 deelnemers hadden zich ingeschreven en gaan de komende week iedere dag zwemmen. Naast clinics aan de zwemselectie en zwemclubleden, verzorgt ze op woensdag clinics voor deelnemers aan de Zwem4daagse.

Lezing

Op vrijdagavond 29 maart van 19:30-20:30 gaat Kromowidjojo een lezing geven bij Delfins Beach Resort. De oud-olympische kampioen gaat praten over thema’s als grenzen verleggen, presteren onder druk, omgaan met tegenslagen en ambitie. Dit event is toegankelijk voor iedereen die benieuwd is hoe zij hier tegenaan kijkt.

Kromowidjojo is drievoudig olympisch kampioene, meervoudig Europees kampioene en meervoudig wereldkampioene. De zwemster werd in 2012 olympisch kampioene op zowel de 50 als de 100 meter vrije slag. In 2018 werd zij wereldkampioen op de 50 meter vlinderslag. In 2023 was ze finalist van het populaire programma ‘Wie is de Mol?’ en in juni verschijnt haar meeslepende en openhartige biografie.