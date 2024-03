Bonaire in Nederland Eilandsraadsraad Bonaire ontmoet Fundashon SPLIKA in Nederland Redactie 2024-03-20 - 1 minuten leestijd

De raadsleden, samen met vertegenwoordigers van de Fundashon SPLIKA: Foto: Griffie

KRALENDIJK – Een van de laatste ontmoetingen van de Eilandsraad voordat ze terugkeerden naar Bonaire, was met Stichting SPLIKA.

Het hoofddoel van SPLIKA is de mogelijkheid scheppen voor geïnteresseerden om in contact te komen of in contact te blijven met de Antilliaanse cultuur, in het bijzonder met het Papiaments. Daarnaast draagt SPLIKA bij aan het proces van officiële erkenning van het Papiaments en ondersteunt het gebruik van Papiaments als onderwijstaal.

De eilandsraadsleden die aanwezig waren bij de ontmoeting, zeiden terug te kijken op een interessante ontmoeting.