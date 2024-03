Economie TCB positief over aanwezigheid bij ITB Berlijn Redactie 2024-03-18 - 2 minuten leestijd

BERLIN/KRALENDIJK- Tourism Corporation Bonaire (TCB) nam van 5 tot 7 maart 2024 deel aan de Internationale Tourismus-Börse (ITB) in Duitsland, Berlijn, de grootste B2B-beurs in Europa, in samenwerking met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC).

De vertegenwoordiging van Bonaire op de ITB stond onder leiding van Miles Mercera, CEO van TCB, en Marjolein Oleana, Business Manager & Europe Liaison.

In 2023 zijn TCB en NBTC een partnerschap aangegaan, waardoor TCB de mogelijkheid kreeg om op verschillende gebieden samen te werken met NBTC. De deelname van Bonaire aan vakbeurzen is een integraal onderdeel van deze samenwerking.

Tijdens de beurs legde het TCB-team intensief contact met potentiële nieuwe Duitse touroperators en andere belangrijke partijen binnen de Duitstalige reisindustrie. Het doel was om Bonaire verder te promoten en te positioneren op de Duitse markt en nieuwe samenwerkingen voor het eiland op te zetten.

Het doel van TCB is om zich verder te richten op de Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse markten, bekend als de GAS-markt (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland). De focus ligt op het verder promoten van Bonaire binnen deze markten en het aantrekken van meer bezoekers uit deze regio’s.

Groot succes

“De ITB-beurs was een groot succes voor ons team. We gaan vol vertrouwen nieuwe samenwerkingen aan om Bonaire te versterken in Duitsland en omliggende landen.” – Miles Mercera, CEO van Tourism Corporation Bonaire.

Het TCB-team kijkt terug op een zeer succesvolle ITB-beurs en is vastbesloten om nieuwe samenwerkingen aan te gaan die Bonaire nog steviger op de kaart zullen zetten binnen de Duitstalige markten.