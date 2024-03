Nieuws van Bonaire Voorzitter PiskaBon vindt dat vissers bij pier recht hebben op antwoorden Redactie 2024-03-15 - 4 minuten leestijd

De visserspier is tijdelijk gesloten voor publiek.

Afgelopen week kwam het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) met de mededeling dat de visserspier aan de boulevard tijdelijk gesloten wordt. Verschillende klachten zoals diefstal, bedreigingen, illegale smokkel/activiteiten en vrouwen die waren betast waren aanleiding voor deze beslissing. PiskaBon voorzitter Ernest de Lanoy vindt de situatie lastig, maar hoopt op antwoorden voor de vissers vanuit de overheid: ,,De betreffende vissers zijn bij ons geen lid, maar hebben wel recht op antwoorden”.

In een persbericht van het OLB werd het volgende gezegd: ,,Rondom de pier waren de afgelopen periode steeds meer klachten van overlast ontstaan. Onder andere vrouwen werden lastig gevallen en soms zelfs betast als ze langs liepen. Daarnaast zijn er signalen van illegale activiteiten op en rondom de pier. Het gaat hier onder andere om de illegale smokkel van producten en personen, drugs gerelateerde activiteiten, diefstal en bedreigingen. Dit heeft ertoe geleid dat de pier niet meer gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is, namelijk voor de vissers”.

Voorzitter Ernest de Lanoy laat twee brieven zien van vissers die vragen hebben over het sluiten van de visserspier.

Veel vragen

Het persbericht gaf veel onduidelijkheid. Voor het publiek, maar ook voor de vissers. Wat was er nou precies gebeurd? En hoelang zou de pier gesloten gaan worden? Ook voor Ernest de Lanoy is de zaak lastig, maar hij zegt weinig te kunnen doen. De voorzitter van PiskaBon laat in een reactie weten: ,,Wij hebben niets te maken met het sluiten van de visserspier aan de boulevard”. Toch bleek dat de Lanoy te maken kreeg met vragen van vissers die hem meer duidelijkheid vroegen.

Twee brieven kwamen van vissers die gemoeid zijn met de problematiek. In de brieven staan heel veel vragen. Waarom is de visserspier afgesloten? Er zijn bepaalde dingen gezegd over strafbare dingen die zijn gebeurd. Zij vragen zich af wie dat heeft gedaan en waarom. De Lanoy laat weten: ,,Ik vind dat terecht. Als je die vragen hebt, moet je ze stellen”.

Toch ziet de Lanoy PiskaBon op dit moment niet als partij om te handelen. Hij is van mening dat de vissers het rechtstreeks met de autoriteiten moeten regelen: ,,Wij zijn eigenlijk nog geen tussenpersoon van hen. Ook gaan we niet over de zaken die zijn gemeld in het persbericht. Het beste is dat de vissers rechtstreeks communiceren met het Openbaar Lichaam, gezaghebber, politie of het openbaar ministerie waar de strafbare feiten bekend zijn. Ik wil duidelijk maken, PiskaBon heeft niets met deze beslissing te maken gehad”.

De visserspier is eigendom van de overheid en niet van PiskaBon. Omdat het gaat over mogelijke strafbare feiten die zijn gepleegd bij de pier, zou de overheid het aanspreekpunt moeten zijn voor de vissers.

PiskaBon helpt ook niet-leden

Een lidmaatschap bij Piskabon kost 100 dollar per jaar. Voor dit bedrag kunnen de vissers dagelijks voor één dollar ijs krijgen (met een maximum van zes zakken per dag) om de vis koel te houden. Ook krijgen leden korting bij het vervangen van motorolie van hun boot. Tevens hebben de vissers recht op steun vanuit PiskaBon bij bepaalde zaken.

Toch trekt de Lanoy niet helemaal zijn handen van de zaak af: ,,Als voorzitter van PiskaBon vind ik het dubbel. Leden van PiskaBon betalen lidmaatschap. Als organisatie komen wij dan voor je op. De mensen die deze brieven aan ons hebben geschreven, zijn geen lid van PiskaBon. Ze zijn wel vissers. Toch zullen wij hen ook nooit in de steek laten. Lid of geen lid. We komen namelijk voor iedereen op. Maar omdat het geen leden zijn, is het heel moeilijk om iets voor hen te doen. De autoriteiten vragen namelijk aan ons, zijn het leden van Piskabon? Het antwoord is dan ‘nee’. Wat ik wel duidelijk wil maken, de brief leeft en de vissers hebben recht op antwoorden. De vissers zijn ook mensen, hebben recht op eten en recht op bestaan. Daar moet rekening mee gehouden worden. We hopen op snel meer duidelijkheid voor de vissers”.