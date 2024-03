Economie Tijdelijke afsluiting van visserspier na overlast en illegale activiteiten Redactie 2024-03-07 - 1 minuten leestijd

KRALENDIJK – De visserspier aan de Kaya J.N.E. Craane op Bonaire wordt binnenkort tijdelijk gesloten voor het publiek. Deze maatregel volgt na signalen over overlast, waaronder lastigvallen van voorbijgangers, illegale smokkel, drugsactiviteiten, diefstal en bedreigingen. De gezaghebber heeft, in overleg met diverse lokale autoriteiten en organisaties, besloten tot afsluiting om de veiligheid te verbeteren en de faciliteiten voor vissers te herstellen.

In reactie op klachten uit de gemeenschap en rapporten van de politie over toegenomen problemen rondom de pier, zijn er plannen gemaakt om de veiligheid en functionaliteit te herstellen. Er zijn al lichtmasten geplaatst om de veiligheid te verhogen. Na de afsluiting zullen illegale bouwwerken en vaartuigen worden verwijderd, en het beheer over de pier wordt strakker geregeld. Deze stappen zijn noodzakelijk om de oorspronkelijke functie van de pier – een plek voor vissers – te waarborgen en de algemene veiligheid van de bevolking te bevorderen.

Er zal de komende tijd meer informatie worden verschaft over de exacte timing van de afsluiting en de nieuwe regels voor het gebruik van de pier door vissers.