Stichting WeConnect brengt werkbezoek aan SGB en werkgevers Bonaire

Vertegenwoordigers van WeConnect tijdens hun bezoek aan Liseo Boneriano. Foto: WeConnect

KRALENDIJK – De stichting WeConnect heeft een bezoek gebracht aan de Scholengemeenschap Bonaire, waaronder de afdeling SBO, waar Liseo Boneriano onderdeel van is.

Tijdens het bezoek is gesproken over de wens om de workshops ‘Beroepskeuze’ die WeConnect uit te breiden. Zo krijgen leerlingen al vanaf de derde klas inzicht in wat een bepaald beroep inhoudt, welke studie ze daarvoor nodig hebben en wat ze ermee kunnen worden.

Behalve bij Liseo, was WeConnect ook op bezoek bij het MBO. Veel MBO-ers blijven op het eiland om zich verder te ontwikkelen en WeConnect helpt de leerlingen graag een beter inzicht te geven van wat de lokale arbeidsmarkt nodig heeft.

Werkgevers

Daarnaast bezocht WeConnect diverse werkgevers op het eiland. Veel werkgevers zijn op zoek naar eilandkinderen die bijvoorbeeld in Nederland zijn opgeleid. Volgens WeConnect is de vraag groot en divers.

“Onder meer door onze inzet op de De Nationale Carrièrebeurs 22 en 23 maart in Amsterdam zijn wij een waardevolle brug naar potentiële werknemers”, zegt de stichting in een terugblik op het bezoek van de afgelopen dagen.