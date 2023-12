Auke op zondag: Bon Informa in de Hofstad

De coalitie van Demokrat (PDB), M21 en Fractie Vrolijk is sinds een handvol weken de baas over het eiland.

Een aardige start van deze coalitie is de uitvinding van de wekelijkse update onder de naam Bon Informa. Iedere vrijdag vertellen de drie gedeputeerden over lopende zaken, belangrijke beslissingen en plannen.

De samenleving kan deze persconferentie volgen via officiële Facebook- en YouTube-kanalen van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB).

Met deze persconferenties wordt in ieder geval één van de wensen van mijn vaste briefschrijver ingewilligd.

Die schreef mij twee weken geleden dat hij wat ongeduldig werd.

‘We wachten nog op een regeerakkoord. Zonder een duidelijke visie en een concreet plan hebben we weinig richting. Er moet gezorgd worden voor een helder plan, dat vervolgens door het Centraal Planbureau doorgerekend kan worden. Vaak wordt er over allerlei zaken gesproken, maar blijkt het niet haalbaar of betaalbaar te zijn.’

Op mijn opmerking dat we de nieuwelingen wat tijd moeten geven, kwam de opmerking dat ‘we in het verleden te vaak hebben gezien dat er allemaal beloftes werden gedaan. De kwaliteit van besturen moet omhoog. Daar hoort meer uitleg bij.’

Daar wist ik niet veel tegen in te brengen.

‘Hoe dan ook, ik geef ze het voordeel van de twijfel’, schreef mijn penvriend. ‘Het is niet makkelijk met de kwaliteit van de ambtenaren, er zijn veel problemen die aangepakt moeten worden, en vergeet niet de nieuwe politieke situatie in Nederland met rechtse gedachten’, voegde hij eraan toe.

Na tien minuten kwam er nog een appje.

‘Sowieso is het december, een feestmaand voor ons, Antillianen, en daarna is het carnaval, weer een feestmaand. En daarna zien we wel weer. Dus we wachten af.’

De komende maanden bieden de coalitie dus tijd genoeg om in het voorjaar met een volwassen en iedereen blijmakend akkoord te komen.

Niet dat er ondertussen niets gebeurt.

De afgelopen week was een delegatie van het bestuur op bezoek in Den Haag. Tijdens een van de gesprekken heeft die delegatie het in ieder geval voor elkaar gekregen dat de herziening van de WolBES (Wet Openbare Lichamen Bonaire, St.Eustatius en Saba) en de FinBES (Wet Financiën voor de drie eilanden) niet zonder overleg met eilanden kan worden ingevoerd.

Dat ook het ontwerp voor de WPP BES (Wet politieke partijen) van tafel is, is een mooie bonus.

De Eilandgriffier legt het zo uit: ‘Bonairiaanse politieke partijen- en breder, het Bonairiaanse politieke en bestuurlijke landschap – verschilt fundamenteel van het Europees Nederlandse beeld. Enerzijds heeft Bonaire een bestuurlijke opdracht met landelijke, zelfs internationale componenten. Anderzijds zijn politieke partijen, kennen zij een duidelijk lagere organisatiegraad en zijn zij volledig afhankelijk van private giften om te kunnen functioneren en campagne te voeren. Daarnaast worden politieke vertegenwoordigers en bestuurders aanmerkelijk lager beloond dan hun tegenhangers in Europees Nederland.’

Afgezien van de wat wonderlijke zinsconstructies, is de boodschap aan Den Haag duidelijk. Het is helemaal niet zo eenvoudig om een eiland te besturen.

Daarom ook heeft het bestuur ook aangegeven dat men zo snel mogelijk een vertegenwoordiger van Bonaire in Den Haag aan wil stellen.

Een soort Bon Informa in de Hofstad.

Auke van der Berg schrijft sinds 2015 op zijn persoonlijke blog Ikki’s eiland waar hij inmiddels ruim 700 verhalen heeft gedeeld. Zijn eerste boek ‘Ikki’s eiland. De horzel van het koninkrijk I.