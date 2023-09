Coachingstraject voor dove volwassenen en 18-plussers met lichte verstandelijke beperking

KRALENDIJK – Deze maand lanceert de Directie Samenleving en Zorg een coachingstraject voor dove burgers van 18 jaar en ouder, evenals voor 18-plussers met een lichte verstandelijke beperking.

Deze volwassenen ervaren uitdagingen in vergelijking met hun leeftijdsgenoten en hebben moeite met alledaagse taken. Vaak hebben ze problemen met communiceren, zonder dat dit direct zichtbaar is.

Dit coachingstraject is ook toegankelijk voor cliënten van Stichting Akseso, die moeite hebben om volledig deel te nemen aan de samenleving. Het doel is om alle deelnemers de juiste begeleiding en ondersteuning te bieden, zodat ze zich beter kunnen handhaven in de maatschappij. Onderzoek op Bonaire heeft aangetoond dat deze burgers vaak moeite hebben met het vinden van geschikt werk en huisvesting.

Ongeveer 40 deelnemers kunnen deelnemen aan deze proef. Sommigen hebben eerder cursussen gevolgd bij Stichting Forma, terwijl anderen cliënten zijn van Akseso of gebruikmaken van gebarentolken. Tijdens het coachingstraject wordt elke deelnemer individueel begeleid en krijgt aangepaste ondersteuning. Voor dove deelnemers is er een gebarentolk beschikbaar.

Speciaal opgeleide trainers zullen de deelnemers begeleiden. LOF BV, een lokaal bureau, is verantwoordelijk voor de coaching en het trainen van de life coaches. Deze proef loopt voorlopig van september tot en met december 2023, met de hoop op verdere uitbreiding na de evaluatie.

De Directie Samenleving en Zorg wil via dit coachingstraject inzicht krijgen in de behoeften van de deelnemers op het gebied van vorming, werk en gezondheid. Met deze informatie kunnen zij voorstellen doen en samenwerken met andere organisaties om plannen te ontwikkelen voor deze groepen.

Kent u een dove volwassene van 18 jaar of ouder, of een 18-plusser met een lichte verstandelijke beperking? Wilt u hen aanmelden voor toekomstige coaching? Stuur dan een bericht naar LOF BV op nummer 777 6979, of bezoek tijdens kantooruren de Directie Samenleving en Zorg op Kaya Neerlandia 40.