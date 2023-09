Zakelijke deal plaatst politicus Clark Abraham in negatief daglicht

KRALENDIJK- Een zakelijk geschil lijkt partijleider van de Partido Demokrátiko Bonaire (PDB) negatief in het nieuws te brengen.

De negatieve publiciteit heeft volgens het ochtendblad Extra te maken met de levering van lakens aan het ziekenhuis van de Fundashon Mariadal op het eiland. Abraham zou daarvoor wel een (aan)betaling hebben ontvangen, doch de levering van de bestelde lakens zou tot nog toe zijn uitgebleven.

In gesprek met Bonaire.nu stelt Abraham niet inhoudelijk in te willen gaan op het gerezen conflict. “In elke zakelijke relatie ontstaan af en toe meningsverschillen of zelfs een zakelijk conflict. Dat dient ook in de zakelijke sfeer te worden opgelost”. Abraham ontkent het bestaan van het conflict niet, maar plaatst daar wel de nodige kanttekeningen bij.

Modder gooien

Het ‘nieuws’ van de Extra over het zakelijke conflict van Abraham kan niet los worden gezien van het politiek moddergooien dat het eiland de afgelopen week in zijn greep hield. Raadslid Daisy Coffie van de partij M21 bond de kat de bel aan door MPB gedeputeerde Hennyson Thielman te betichten van niet integer gedrag. Direct aan de MPB gelieerde personen betichtten Coffie op Sociale Media vervolgens van het hebben van problematische belastingschulden en Abraham van het hebben van onder meer een strafblad.

Inkomen

Aangezien het raadslidmaatschap op de BES-eilanden een deeltijd betrekking is met een vrij schamele beloning die nog onder het minimumloon ligt, zijn raadsleden voor hun bestaan afhankelijk van andere bronnen van inkomsten. Sommige raadsleden doen dat in de vorm van een dienstbetrekking bij een werkgever, maar anderen door het drijven van een onderneming.